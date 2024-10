Frattesi: «Ogni partita è quella del giudizio? Si guardi al lungo termine per definirmi!»

Davide Frattesi ha parlato nel post-partita di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Davide Frattesi si è così espresso a DAZN al termine di Empoli-Inter: «Bellissima la prima doppietta in Serie A, mi dispiace solo che sia arrivata contro una squadra con cui ho giocato. Tra l’altro un club in cui mi sono trovato molto bene, con cui ho vissuto un periodo felice. Non è facilissimo, ogni partita sembra che sia quella in cui devo dimostrare se sono forte.

Frattesi sul giudizio nei suoi confronti

FARE CHIAREZZA – Così Frattesi sull’esigenza di non evitare un certo modo di giudicare il suo rendimento in campo: «Ci sta avere un calo in qualche partita, si gioca tanto e ci sta che qualcuno sia stanco. La bravura di un giocatore va guardata più sul lungo termine».