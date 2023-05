Frattesi: «Non si smette mai di crescere, non è stato facile…»

Davide Frattesi ha detto la sua su Dazn sulla sconfitta del Sassuolo contro l’Inter. Altro gol a San Siro per il centrocampista.

CRESCITA – Davide Frattesi già guarda al futuro: «Personalmente mi manca tutto, non si smette mai di crescere. Devo migliorare nel carattere, dire sempre quello che si pensa non va bene. Anche a livello tecnico sicuramente. Io penso che da mezz’ala mi trovo meglio. Ho detto semplicemente la verità: i compagni hanno creduto in me, il mister poi ha creduto in me, è stato il primo perché in Serie A non c’ero mai stato. Non è facile, mi sono aggrappato alla riconoscenza nei confronti del mister del Sassuolo. Io faccio un discorso generale, dico tranquillamente per esempio se una persona mi è antipatica. Io sono sincero, tutti sanno ciò che penso ed è un discorso al di fuori del campo. Sono diretto con tutti. L’intelligenza e l’inserimento li prenderei da Parolo. Il cuore da Behrami, l’intelligenza tattica da Montolivo».