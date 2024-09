Frattesi: «Non si può chiedere a Lautaro Martinez un gol a partita!»

Davide Frattesi si è espresso prima dell’incontro tra Udinese e Inter. Queste le parole da lui pronunciate al termine della sfida.

PRIME PAROLE – Davide Frattesi ha parlato a DAZN nel post-partita di Udinese-Inter: «Approccio contro il Milan non dei migliori, si può perdere ma non come abbiamo fatto. In settimana ci siamo messi a lavorare per poter ripartire subito. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, nello scorso anno ci ha fatto vincere il campionato. Non si può sempre chiedere a lui un gol a partita. Ha giocato tantissimo, ora si è messo in forma e sta ritornando».