Frattesi: «Lavorato per tornare quelli dello scorso anno. Inter fiduciosa!»

L’Inter torna in campo per la settima giornata di Serie A. Prima di sfidare il Torino di Vanoli Davide Frattesi risponde alle domande dei giornalisti di Dazn.

UTILIZZO – Davide Frattesi sarà uno dei protagonisti di Inter-Torino. A pochi minuti dall’inizio della sfida di Serie A il calciatore dichiara: «Seconda consecutiva da titolare? È risaputo che l’Inter ha una squadra e una rosa forte, abbiamo due giocatori per ruolo se non di più. Ci sta trovare meno spazio, l’importante è farsi trovare pronto quando si viene chiamati in causa». Così Frattesi sulla chance datagli da Inzaghi, schierandolo di nuovo titolare nella formazione di Inter-Torino.

Frattesi, le parole prima di Inter-Torino

CATTIVERIA – Davide Frattesi continua: «Cosa mi permette di segnare tanto? Sicuramente la voglia di fare qualcosa in più, di far rimanere impresso qualcosa di tuo nella partita. Ci vuole anche cattiveria e convinzione, e un pizzico di fortuna che non guasta mai. Speriamo che si veda tutto di quell’Inter dell’anno scorso. Abbiamo lavorato bene in settimana per far sì che questo succeda. Siamo fiduciosi».