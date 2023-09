Frattesi: «Inter, dimostrata voglia di non perdere! Non facile»

Frattesi ha aiutato l’Inter a evitare la sconfitta sul difficile campo della Real Sociedad. Da San Sebastian, il giocatore analizza il pareggio per 1-1 nel post partita di Inter TV.

BENE RIPRENDERLA – Davide Frattesi parla al termine di Real Sociedad-Inter 1-1: «Non era facile per l’atmosfera che c’era, un campo che non sarà facile per tutti. Siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo dimostrato che quando giochiamo ce la possiamo fare contro tutti. Cosa ci ha portati al pari? Sicuramente la voglia di non perdere. Il risultato non ci piaceva, la cosa migliore è la compattezza mostrata nel primo tempo. Nel secondo abbiamo cercato in tutti i modi di riaprirla, alla fine c’è andata anche male perché potevamo fare un altro gol. La trasferta di Empoli? Quando c’è il cambio del mister non è mai una partita semplice, non si riescono a vedere le partite della gestione precedente. Dovremo entrare in campo non come oggi ma come il derby».