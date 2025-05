Frattesi: «Esultanza come Inter-Verona? Ci avevo pensato prima!»

Frattesi ha scritto un pezzo di storia dell’Inter stasera, nella vittoria per 4-3 ai tempi supplementari contro il Barcellona che vale la finale di Champions League. Su Inter TV esulta per il risultato raggiunto.

QUALIFICAZIONE RAGGIUNTA – Davide Frattesi festeggia per il 4-3 di Inter-Barcellona: «Eh, penso di sì. Onestamente dopo Monaco non pensavo di rivivere una serata del genere, anche per il contesto. Però oggi, più che di un gol in finale, credo che sarà veramente difficile ripetermi. L’esultanza come col Verona? Prima della partita un po’ ci avevo pensato, riguardavo il cancello così per caso perché ci scaldavamo da quella parte. Ho incrociato il cancello e mi sono detto: “Chissà se oggi capiterà l’occasione”. Mi è capitata a pennello».

Frattesi l’incredibile uomo partita di Inter-Barcellona

LA RINCORSA – Frattesi spiega cosa significhi per l’Inter questa finale: «Penso che poi le cose arrivano se te le meriti, questo è un gruppo di persone per bene che da fine settembre siamo sempre in ritiro. Credo che poi alla fine ci sia qualcuno da lassù che queste cose le guarda e ti faccia vivere delle serate del genere, perché sono cose che rimangono per sempre. Il campionato? Per noi è un obiettivo anche quello, lo è tuttora. Bisogna essere bravi adesso a scindere le due cose, perché è un attimo fare una figuraccia. Non ci possiamo permettere di abbassare la tensione».