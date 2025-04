Frattesi: «Dovrò prendere 3-4 sonniferi stanotte per dormire!»

Per Frattesi non è stato un momento semplice, visto il lutto familiare. Ma stasera ha deciso Bayern Monaco-Inter, con il gol decisivo all’88’: la sua gioia a Inter TV.

L’ESULTANZA – Davide Frattesi racconta cosa ha pensato al gol dell’1-2 di Bayern Monaco-Inter: «Alcune cose non si possono dire. Ero veramente contento, per una serie di cose: soprattutto perché poi aiuta la squadra a portare a casa un risultato veramente importante. Stasera devo andare a dormire con tre-quattro sonniferi di quelli importanti, perché giocare è dispendioso ma stare fuori lo è altrettanto: poi, non stando in campo, la vivi il triplo. Cosa ci siamo detti all’intervallo? Di continuare così, che poi comunque qualche spazio lo lasciavano in ripartenza. Di continuare a soffrire, perché deve essere una nostra caratteristica saperlo fare, e andare in gol. Puoi riuscirci o no, ma l’importante è metterci lo spirito».

Frattesi ricorda: per l’Inter c’è ancora tanto da fare

CHIUDERE L’OPERA – Per Frattesi è solo il primo round, ovviamente: «Il messaggio per il ritorno? Sicuramente non dobbiamo pensare al gol di vantaggio, però onestamente poi andando avanti con la partita questa cosa si farà sentire. Secondo me dovremo essere bravi a soffrire, come ho detto prima, perché è normale che ci saranno dei momenti dove ci metteranno sotto perché devono recuperare un gol. Io dico sempre che non è facile, perché comunque ci sono tante partite. E come queste sono dispendiose il doppio: non c’è tempo per godersele, fra tre giorni si è di nuovo in campo per un obiettivo importante come questo. Non è semplice, ma con un gruppo come questo tutti si sentono parte integrante: questa secondo me è la cosa più importante».