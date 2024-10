Frattesi chiarisce: «Minutaggio mai stato un problema all’Inter!»

Frattesi in conferenza stampa dopo aver realizzato una doppietta importante in Empoli-Inter 0-3 ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti. Il centrocampista italiano ha risposto con grande maturità, soffermandosi sul minutaggio.

CONFERENZA STAMPA FRATTESI POST PARTITA EMPOLI-INTER

Il pareggio contro la Juventus poteva non essere preso in maniera positiva. Invece avete risposto bene

C’era bisogno di riscattarsi, dopo che prendi due gol a venti minuti dalla fine sul 4-2 ti devi riscattare. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e non è stata una partita semplice perché l’Empoli si è chiuso bene sia prima che dopo l’espulsione. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il pareggio, poi la partita è andata in discesa.

Stai giocando di più, oggi una doppietta importante. Senti il feeling giusto?

Credo di sì, i numeri dicono tutto e non dicono niente. Il minutaggio si è alzato rispetto l’anno scorso, anche se mi sentivo un giocatore importante sempre allo stesso modo e questo è grazie al mister. Non è mai stato un problema Frattesi e mai esisterà per come sono fatto io. Sono contento per aver aiutato la squadra perché in avanti stanno andando in avanti.

Complimenti per i gol, quanto ti è rimasto dentro dell’esperienza ad Empoli?

Sono stato un anno, però sono stato bene. Ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni. Penso a Pisa sia all’andata che al ritorno. Qui ho lasciato tante amicizie a partire dal presidente fino ai magazzinieri a cui voglio un bene dell’anima. Non ho esultato per quello, per rispetto loro e del percorso che ho fatto qui. L’Empoli è partito bene, è una squadra complicata da affrontare.

Hai specificato perché in passato si era creato qualcosa?

Leggo troppe cose, seguo le pagine di calcio e ogni tanto quando aggiorno mi arrivano sti articoli con problema Frattesi. Il problema non c’è, se non lo dico io non vedo perché debbano scriverlo. Io sono un ragazzo che capisce, sono intelligente abbastanza nel capire che siamo 5-6 forti ed è anche giusto che si ruoti. E se il mister vede meglio altri è giusto che li mette in campo. Il problema non c’è e non ci sarà mai.