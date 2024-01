Frattesi: «Al rigore stavo morendo dentro! Senza gruppo non vinci»

Frattesi è fra i protagonisti di Inter-Verona, il match che ha dato inizio alla serie di impegni del 2024. Nel corso del post partita di Inter TV, il giocatore ha commentato la partita.

GOL PARTITA – Decisivo Davide Frattesi per vincere in Inter-Verona: «Meglio questo gol o il derby? Forse questo per la vittoria. Mi aveva stupito questo gruppo e oggi è la conferma: senza un gruppo così non vinci, questa è la dimostrazione. Quando ha fischiato il rigore stavo morendo dentro, dopo un’esultanza così. La dea bendata ci ha aiutati. Tanti impegni? Abbiamo un gruppo per gestire le energie, poi passa tutto in secondo piano vincendo e non te ne accorgi».