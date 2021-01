Fonseca: “Fatto bel primo tempo, difficile giocare contro l’Inter”

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma

Paulo Fonseca ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, al termine di Roma-Inter, partita finita sul punteggio di 2-2

PARTITA DIFFICILE – Queste le parole di Paulo Fonseca: «Difficile per me commentare questa partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo, dopo il secondo gol dell’Inter siamo tornati vicino all’area nerazzurra ed abbiamo fatto 15′-20′ ottimi. Ingresso di Cristante? È entrato bene, è stato decisivo. Per noi Veretout è importante, ma Brian è entrato bene. Inter ha iniziato la ripresa con Vidal e Brozovic in pressione e la squadra si è abbassata. È difficile giocare contro l’Inter».