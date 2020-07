Fonseca: “Per la Roma due punti persi. L’Inter non ha creato nulla”

Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel post partita di Roma-Inter. Il match si è concluso con il risultato di 2-2

PUNTI PERSI – Roma-Inter va in archivio con il risultato di 2-2. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, nel post gara: «Per la Roma è stata una chiara occasione persa stasera. Abbiamo perso due punti. Abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol. Ha fatto due reti da palla inattiva e siamo stati sfortunati. Ma questo è il calcio. Sono soddisfatto per la prestazione, non per il risultato. La squadra sta migliorando tatticamente e fisicamente e stiamo giocando bene con questo nuovo modulo. Con questo schieramento tattico, Leonardo Spinazzola e Bruno Peres hanno più libertà per attaccare. Le mezzali possono servirli bene e assecondare il loro gioco. Jordan Veretout sta benissimo in questo sistema. La squadra è anche equilibrata in fase difensiva e stiamo facendo tante cose belle. Pressiamo alti e abbiamo un’aggressività diversa. Roger Ibañez sta molto bene, è molto veloce e copre la profondità bene. Aleksandar Kolarov sta facendo molto bene in questo nuovo assetto, come Gianluca Mancini. Sono soddisfatto dei miei difensori. Sono tutti giocatori che hanno qualità nella costruzione dell’azione. Difesa a tre anche in Europa League? Vediamo come si comporta la squadra. Ma sono fiducioso. Noi abbiamo giocato anche con altri moduli, adesso abbiamo iniziato con questo nuovo sistema».