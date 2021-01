Fonseca: “Grande carattere contro l’Inter! La partita mi ha detto una cosa”

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Fonseca ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Inter, partita finita sul risultato di 2-2. Il tecnico giallorosso ribadisce il carattere dimostrato dalla sua squadra e afferma di aver capito una cosa dalla sfida contro i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni

CONSAPEVOLEZZA – Paulo Fonseca commenta così il risultato di Roma-Inter in conferenza stampa: «Penso che abbiamo visto qui una grande partita di calcio tra due squadre che volevano vincere. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, la squadra ha dimostrato grande personalità e carattere contro una squadra come l’Inter. Nei primi 15 minuti del secondo tempo l’Inter ha reagito e noi abbiamo perso aggressività, ci siamo abbassati magari provando a difendere il risultato ma dopo nel finale, negli ultimi venti minuti, abbiamo reagito molto bene e siamo tornati ad essere la stessa squadra, dimostrando carattere. La partita mi dice che possiamo giocare così contro chiunque. Penso che bisogna migliorare aspetti importanti della partita, è importante pensare alla prossima. Con la Lazio sarà difficile come con l’Inter».