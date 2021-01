Fonseca: “Difficile capire i primi 15 minuti del secondo tempo! Pari giusto”

Paulo Fonseca Roma-Verona

Fonseca è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Roma-Inter, sfida finita sul risultato di 2-2. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso

PARTITA DIVERTENTE – Paulo Fonseca parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Roma-Inter: «Partita divertente? Sì è vero, abbiamo visto una grande partita tra due grandi squadre che vogliono giocare, vogliono dare spettacolo e penso che oggi abbiamo visto una bella partita. Per me è stata una partita di sofferenza perché abbiamo segnato, poi l’Inter ha cambiato ed è finita in parità. Penso sia giusto».

POCO AGGRESSIVI – Fonseca prosegue parlando dei primi quindici minuti del secondo tempo: «Poco coraggio nel primo tempo? Penso che abbiamo fatto un primo tempo molto buono, abbiamo dominato la partita e penso che non possiamo dimenticare di aver affrontato una grande squadra che ha reagito molto bene. Siamo stati poco aggressivi nei primi quindici minuti del secondo tempo e dopo, quando l’Inter ha fatto il secondo gol, siamo tornati ad essere la stessa squadra. Difficile capire quei quindici minuti in cui la squadra ha perso aggressività, ma devo dire che il merito dell’Inter è aver reagito bene».

SCONTRI DIRETTI – Fonseca termina parlando degli scontri diretti: «Non riusciamo a vincere gli scontri diretti? Quello che è importante è vincere le partite, se è contro le grandi o altre squadre non importa. Ora è vero che contro Napoli e Atalanta è andata male, ma oggi abbiamo dimostrato che possiamo fare risultato. Cristante e Bruno Peres sono importanti per noi, sono entrati bene e Cristante è stato decisivo per il risultato. L’importante è che possono aiutare la squadra».