Florenzi: «Meritavamo di più. I tifosi del Milan non festeggiano da tanto»

Florenzi dopo Milan-Inter terminata sul punteggio di 0-0 a San Siro, dice di voler regalare una gioia ai tifosi rossoneri che non vincono un trofeo da diverso tempo. Di seguito le sue parole su Milan TV.

L’ANALISI – Florenzi parla così su Milan TV dopo il pareggio contro l’Inter: «Meritavamo di più soprattutto nel primo tempo dove c’è mancato un po’ il guizzo. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita equilibrato tra noi e loro. Abbiamo interpretato nel migliore dei modi questa partita. I tifosi li sentiamo vicini da inizio anno anche quando le cose non sono state bene per noi, vogliamo cercare di regalare quella bella emozione a loro che lo meritano ed è tanto che non festeggiano».