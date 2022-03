Florenzi: «Contro l’Inter il livello cresce. Rammarico per il primo tempo»

Alessandro Florenzi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nell’edizione ’23’ parlando del Derby Milan-Inter pareggiato 0-0. Il terzino ha espresso un po’ di rammarico per il primo tempo

RAMMARICO − Florenzi ha commentato la partita del Meazza: «Livello di crescita importante rispetto alle ultime due che abbiamo fatto. C’è rammarico per il primo tempo, ripresa più equilibrata. Nel primo tempo, bisognava essere più determinati. Napoli? Dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera. Sarà gara importante sia per noi che per il Napoli. Per me la partita non deve darmi niente, sono io che devo dare tutto. Siamo tanti giocatori bravi e cerchiamo di remare verso la stessa direzione. Del Napoli dobbiamo tenere il loro gioco e la loro impronta che mister Luciano Spalletti le ha dato. Allenatore molto bravo. Giusto avere rivalità dentro la squadra, devo trovare più continuità anche per mettere in difficoltà mister Roberto Mancini. Serviranno due prestazioni molto importanti. La testa fa tanto, anche le motivazioni».