Flick: «Inter con 36/37enni, sarà l’ultima occasione per la finale!»

Flick si concentra sull’età media dell’Inter e quindi sulla sua esperienza per mettere in guardia il Barcellona. Le parole del tecnico tedesco.

NON SOLO TROFEI – Hans-Dieter Flick a Prime Video si esprime così sul suo lavoro a Barcellona: «Non si tratta solo di vincere i trofei, dobbiamo pensare al modo in cui giochiamo. Abbiamo la nostra filosofia e vogliamo continuare a seguirla, tanti giocatori stanno crescendo nel corso di questa stagione e tanti ci stanno aiutando a raggiungere questi risultati».

FIDUCIA – Flick sente fiducia nella squadra: «Dopo la sosta invernale, mi è sembrato che fossimo ancora più uniti di prima. Credo che, in fondo, vincere le partite ti dia maggior fiducia, infatti si vede adesso che siamo molto in fiducia».

ULTIMA OCCASIONE – Il pensiero di Flick sugli avversari: «Stiamo per giocare contro l’Inter e sappiamo che sono una grande squadra. Hanno esperienza, giocatori incredibili nel loro ruolo. Hanno tanti giocatori di 36 o 37 anni, sanno che questa potrebbe essere la loro ultima occasione di arrivare in finale. Per questo sono sicuro, che daranno il 100% e di più. Per fortuna, è così anche per noi. Ma sarà sicuramente dura giocare contro di loro».

FAMIGLIA – Infine, Flick conclude in questo modo: «Se si è una famiglia e si crea un bell’ambiente nello spogliatoio, così come nel club in generale, è stupendo. Mi piace questa atmosfera, lo sento tra i giocatori e in tutti i membri della squadra. E anche con tutte le persone di Barcellona, è bello vivere qui. È un’esperienza bellissima».