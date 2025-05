Flick: «Cambierò qualcosa rispetto l’andata. Lewandowski dal 1′? Scelta fatta»

Flick alla vigilia di Inter-Barcellona, direttamente da San Siro poco prima della conferenza stampa ha parlato della semifinale di ritorno in programma domani dopo il 3-3 dell’andata. Le sue dichiarazioni su Sky Sport.

PAROLE ALLA VIGILIA – Hans Flick ha parlato così prima della partita: «Per me non è la prima volta a San Siro, l’Inter aveva vinto 2-0 all’andata. Poi siamo venuti qui a giocare, ma da calciatore. Una semifinale di Champions League c’è da godersela, spero che potremmo giocare come una squadra unita. Cambierò qualcosa rispetto l’andata? Noi dovremmo adattarci, alcune cose dovremmo farle meglio. Lewandowski credo partirà dalla panchina, farlo giocare titolare non penso sia la cosa migliore. Vedremo dalla prossima partita contro il Real Madrid. Yamal è un giocatore fantastico, un genio! Contro l’Inter ci ha riportato in partita grazie al suo modo di giocare, ma abbiamo anche tanti altri giocatori fantastici».