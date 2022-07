Ferri: «Inter, un sogno! Me lo voglio godere cercando di essere produttivo»

Riccardo Ferri, nuovo Club Manager della Prima Squadra dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

SOGNO – Queste le parole di Riccardo Ferri, nuovo Club Manager della Prima Squadra dell’Inter, su Sky Sport. «L’ho sognato e adesso che sono dentro in questo sogno me lo voglio godere e voglio godere giorno dopo giorno cercando di essere produttivo per la squadra, per la società, per tutto l’ambiente a far sì che tutti noi possiamo raggiungere degli obiettivi importanti».

RESPONSABILITÀ – Ferri ha proseguito. «Una grande responsabilità come, del resto, l’ho avuta da giocatore e quindi sapere che il peso della maglia è importante, che la società è una società ambiziosa. E quindi avere un ruolo di società all’interno di un gruppo di squadra è un ruolo, secondo me, è molto bello, ma può nascondere anche delle insidie. Quindi avrò bisogno della disponibilità di tutti per crescere in fretta ed essere, come ho detto prima, il prima possibile produttivo per il raggiungimento degli obiettivi».