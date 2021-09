Ferrero convinto: «Quagliarella e Caputo mi faranno un regalo con l’Inter»

Otto giorni a Sampdoria-Inter, in programma domenica 12 settembre alle ore 12.30 allo Stadio Luigi Ferraris. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, in occasione di un evento, si è detto certo che Quagliarella e Caputo lo ripagheranno in campo contro i nerazzurri.

SPERIAMO DI NO… – Massimo Ferrero valuta il nuovo attacco che ha messo a disposizione per la Sampdoria: «Francesco Caputo è un grande calciatore, sono molto felice che sia qui. Sono sicuro che uno fra lui e Fabio Quagliarella contro l’Inter mi faranno un regalo. Caputo è da nazionale, adesso la nazionale lo richiamerà. Poi mi piacerebbe molto, parlando di nazionali, che il signor Roberto Mancini richiamasse il nostro Quagliarella».