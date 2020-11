Ferrari avvisa: “Inter, possiamo fare male a chiunque! Ecco la nostra forza”

Sassuolo-Inter

Ferrari prima di Sassuolo-Inter, valida per la nona giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto di voler portare a casa il miglior risultato.

PRIMA DEL MATCH – Ferrari, titolare oggi in Sassuolo-Inter, prima del match ai microfoni di Sky ha parlato così: «L’Inter è una grandissima squadra, sarà una partita difficile. Come abbiamo dimostrato possiamo fare male a chiunque per tutti e novanta i minuti per portare a casa il massimo risultato. Siamo insieme da tre anni e questo ci sta un forte aiuto, ci conosciamo. Vogliamo fare bene, ogni domenica noi giochiamo per fare più punti possibili».