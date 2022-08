Felipe Anderson: «Pressato alto per le qualità dell’Inter. Aspettati»

Felipe Anderson ha trovato il suo sesto gol in carriera contro l’Inter, sua vittima preferita. L’esterno brasiliano, che ha aperto il 3-1 per la Lazio venerdì sera, ha spiegato le mosse tattiche di Sarri a Rai Sport.

SCELTA PRECISA – Felipe Anderson indica quali armi ha usato la Lazio per battere l’Inter: «Cos’ha funzionato? Abbiamo avuto un bell’atteggiamento. C’era da aspettare quando facevano i passaggi verso la linea laterale, abbiamo pressato alto perché l’Inter è una squadra che ha tanta qualità avanti e se lasciamo prendere baricentro è difficile. Dobbiamo mantenere i piedi per terra e pensare solo alla prossima, è un campionato molto lungo e se iniziamo a pensare troppo in avanti perdiamo il nostro obiettivo. Abbiamo una grande qualità, se iniziamo a metterla a disposizione della squadra sarà difficile per tutti».