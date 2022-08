Felipe Anderson: «La fase difensiva ci premierà in attacco! Pensiero unico»

Anderson è intervenuto prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter, match della terza giornata di Serie A con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

PENSIERO UNICO – Felipe Anderson parla così prima di Lazio-Inter: «Sicuramente tutti noi stiamo provando a fare in modo perfetto per aiutare in fase difensiva, sappiamo che davanti dobbiamo fare qualcosa di diverso per segnare e portare punti a casa. Quello che stiamo facendo ci premierà avanti. La squadra sta pensando come un unico gruppo».