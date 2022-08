Felipe Anderson: «Inter difficile ma si punta a vincere. Che gol a Milano!»

Felipe Anderson sarà uno dei protagonisti di Lazio-Inter, match in programma tra poche ore all’Olimpico. Il brasiliano ha detto la sua sui nerazzurri e ricorda un gol che fece a Milano

AVVERSARIO TOSTO − Felipe Anderson racconta le partite contro l’Inter: «Contro di loro sono sempre state gare difficili, però siamo in crescita dalla seconda metà dello scorso campionato e in questo siamo partiti bene e compatti. Dobbiamo puntare sempre a vincere ogni partita. Ovviamente possiamo ancora migliorare, soprattutto nella fase offensiva».

GOL PIÙ BELLO − Felipe Anderson ricorda una rete siglata contro l’Inter: «Sicuramente il secondo gol nella doppietta realizzata a Milano nel dicembre del 2014, ero in un momento fantastico. Il gol arrivò dopo uno slalom in velocità, mi piace sempre rivederlo. L’importante però è che vinca la Lazio, per questo lavoro per segnare di più ed aiutare la squadra». La sua intervista al Match program sui canali ufficiali biancocelesti.