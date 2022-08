Felipe Anderson: «Gruppo bellissimo, il duro lavoro ci darà soddisfazioni»

Felipe Anderson ha parlato nel post partita di Lazio-Inter, match terminato 3-1. Il brasiliano, autore del gol, ritiene fondamentale la forza del gruppo e il lavoro quotidiano.

SODDISFAZIONE − Felipe Anderson soddisfatto nel post Lazio-Inter si concentra sui nuovi arrivati: «Il gruppo è bellissimo, proviamo a stare tutti insieme, vogliamo far ambientare i nuovi arrivati nel più breve tempo possibile, lavorano tanto, sono professionisti di alta qualità. Ci sono tante partite, tutti ci daranno una mano e dimostreranno il loro valore». Felipe Anderson continua così su Lazio Style Channel: «Conosciamo bene la Lazio e lo spogliatoio, li prendiamo per mano per inserirsi. Siamo stati sereni, sappiamo il nostro lavoro quotidiano. Ci infastidiamo quando non arrivano i gol e i dribbling o non vinciamo le partite, quello che stiamo facendo ci darà soddisfazioni, dobbiamo continuare così».