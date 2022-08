Felipe Anderson: «Sapevo dell’assist di Milinkovic-Savic! Serata perfetta»

Felipe Anderson ha analizzato la gara vinta per 3-1 dalla Lazio contro l’Inter, soffermandosi soprattutto sul suo gol che ha aperto la partita. Ai microfoni di Sky Sport ha rivelato come sapesse in anticipo dell’assist di Milinkovic-Savic.

TUTTO PREVISTO – Felipe Anderson ha analizzato così il suo gol che ha aperto le marcature in Lazio-Inter: «Ho vissuto dei momenti che non dimenticherò mai. Quando ho visto che potevo tornare e crescere ancora qui, ho capito che era il luogo perfetto per tornare. Stiamo crescendo come squadra e abbiamo ancora tante cose da vivere insieme. Oggi in spogliatoio stavamo contando quanti gol di testa in carriera abbiamo fatto, credo quattro o cinque con quello di oggi. Il lancio di Sergej è stato perfetto, sappiamo che gli piace fare l’ultimo passaggio. Sapevo da quando ha preso palla che sarebbe stato pronto».

PERFETTO – Felipe Anderson ha poi sottolineato come sia stata una grande partita per i biancocelesti: «È stata una serata perfetta. Abbiamo avuto momenti difficili, ma poi siamo stati intelligenti a leggere i momenti della partita. È andato tutto bene, siamo molto felice per questo».