Felipe Anderson al 45′: «Inter bene in partita ma Lazio sa soffrire. Continuiamo così»

Felipe Anderson è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Inter-Lazio, partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-1, frutto del gol di Felipe Anderson al 30′.

INTERVISTA – Queste le parole su Sky Sport da parte di Felipe Anderson dopo il primo tempo di Inter-Lazio, partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. «Lazio spietata ma primo tempo anche di sofferenza? Sì, sicuramente l’inizio non era quello che volevamo però la partita ha 90 minuti. Sono 90 minuti che dobbiamo lottare. Sapevamo che potevamo fare male a loro in qualsiasi momento. Loro erano bene in partita, secondo me, però la Lazio è una squadra che adesso sa soffrire, sa capire i momenti della partita. Abbiamo una grande sfida adesso, però dobbiamo continuare così, molto solidi in difesa, che possiamo fare male a loro».