Fazio: «Inter-Salernitana oggi per noi una finale! Dzeko uno dei migliori»

Fazio prima di Inter-Salernitana, valevole per la giornata ventottesima di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato dell’importanza della sfida di oggi e di Edin Dzeko, suo ex compagno alla Roma.

COME UNA FINALE – Fazio prima di Inter-Salernitana, su DAZN ha parlato così: «Quattro pareggi da quando sono arrivato? Peccato perché potevamo anche vincere. Per noi quella di questa sera sarà una finale, sarà così per tutte le partite. Edin Dzeko è uno dei migliori attaccanti degli ultimi dieci anni!».