Farris: «Vittoria motivo di orgoglio! Un epilogo che si sogna»

Farris ha sostituito Inzaghi ed è stato intervistato da Inter TV dopo la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Queste le parole dell’allenatore in seconda al canale tematico ufficiale nerazzurro sulla partita di stasera.

IL COMMENTO DEL VICE – Massimiliano Farris valuta la partita: «Un epilogo così a volte si sogna e si immagina, vincere all’ultimo secondo con un bellissimo gol voluto fortemente al 120’. Credo che ce la siamo fortemente meritata e voluta. Siamo orgogliosi e felici, la cosa principale è che questo è un grande gruppo formato da grandissimi giocatori. Penso a chi non è entrato oggi, che spinge il gruppo durante la settimana. I cambi non hanno variato l’aspetto mentale oltre che tecnico: è una vittoria di squadra. Ci siamo conosciuti all’inizio, abbiamo portato qualche modifica ed è stato un crescendo. Stasera abbiamo incontrato una buonissima Juventus che veniva da una striscia positiva: battere questa Juventus è motivo d’orgoglio e ci fa proseguire per il sogno scudetto. I cambi hanno portato quella freschezza e voglia, ho paura a fare qualche nome ma sono entrati benissimo tutti. È una cosa che sta funzionando dall’inizo della stagione, abbiamo avuto qualche aggiustamento ma ora si vedono i risultati».