Farris: «Vittoria Inter dimostra spirito di gruppo! Bravo Inzaghi a ripetersi»

Farris ha parlato anche in conferenza stampa al posto di mister Simone Inzaghi, al termine di Inter-Juventus di Supercoppa Italiana. Ecco le parole in sala stampa del vice ai giornalisti presenti al Meazza, sulla partita che ha assegnato il primo trofeo stagionale.

CONFERENZA FARRIS– Questa la conferenza stampa di Massimiliano Farris nel post partita di Inter-Juventus dopo la vittoria del trofeo da parte dei nerazzurri

Il segreto per battere la Juventus?

Il segreto lo chiedo a Simone, ma in realtà non c’è. C’è grande umiltà e spirito di gruppo, questa è una grande squadra e questa vittoria ci darà grandi consapevolezze. La Juventus ha messo su l campo tutto quello che è la sua storia. Per batterli all’ultimo c’è voluta una grande prestazione, siamo un grande gruppo. Non importa chi gioca dall’inizio o chi entra a partita in corso, vedi Darmian che ha sostituito bene Dumfries, questo è un grande gruppo ed è giusto esaltarlo.

Questa vittoria può essere un segnale per aprire un ciclo vincente?

Speriamo, aprire nuovi cicli non è mai facile. Negli anni della Lazio abbiamo avuto la bravura di soffiare qualche titolo alla Juventus. Ora all’Inter Inzaghi è stato bravo a farsi seguire e a ripetersi, abbiamo cambiato qualcosa nel modulo, qualcosa di nostro che stiamo portando avanti. Il gruppo crede ancora di più nei suoi messi.