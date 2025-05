Farris: «Un’idea con il Barcellona a San Siro!» Poi il punto su Lautaro Martinez

Farris è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Verona, anticipo serale della trentacinquesima giornata di Serie A vinto 1-0 dai nerazzurri. Di seguito quanto dichiarato a caldo a DAZN dal vice di Inzaghi, oggi assente per squalifica

NO RIMPIANTI – Massimiliano Farris parla così al triplice fischio di Inter-Verona: «La partita è stata seria, bisognava continuare a fare il nostro percorso in campionato. Non dipende più da noi ma dobbiamo fare punti e se il Napoli dovesse lasciare qualcosa non dobbiamo avere rimpianti. Taremi è un ragazzo eccezionale, ha affrontato delle difficoltà ma lo conosciamo e l’altra sera in Champions ha dato il suo contributo. È importante magari che lui abbia voglia e che ritrovi il gol, se non dovesse farcela Lautaro Martinez – perché adesso è più no che sì -, lui è tra gli attaccanti candidati».

PIANO GARA – Farris prosegue parlando dell’idea di gara contro il Barcellona a San Siro: «Atteggiamento diverso tra le mura amiche rispetto a Barcellona? Siamo convinti che San Siro possa darci una grande spinta, poi l’atteggiamento sarà di grande concentrazione però magari l’idea potrebbe essere provare a togliere un po’ di palleggio. La stessa idea c’era con il Bayern Monaco, fino a quando ha pressato in un certo modo è stato difficile palleggiare. In queste partite con queste grandi squadre riuscire a togliere un po’ di palleggio può alleggerire la pressione. In ogni caso per passare il turno dobbiamo vincere visto che partiamo da un pareggio».

INCONTENIBILE – Farris chiude con un commento su Lamine Yamal: «Se bisogna fare qualcosa in più per contenerlo? Yamal è un giocatore che ha fatto una partita straordinaria. Le qualità erano conosciute, probabilmente il livello della partita dell’altra sera è stato superiore anche per lui. Proveremo a limitarlo ma non è giusto dire che non sia stato fatto anche nella gara di andata. I raddoppi sono stati fatti bene ma lui è bravo a rompere pure quelli».