Farris: «Taremi meriterebbe il gol, critiche ingiuste. Acerbi? Aspettiamo questo»

Cos’è cambiato tra primo e secondo tempo?

La squadra ha avuto un approccio maturo, ciò significa non partire all’arrembaggio quando non vi è bisogno di farlo. Probabilmente nel primo tempo siamo stati leggermente lenti nella circolazione del pallone, ma forse ciò è stato utile per stancare i calciatori dell’Empoli e trovare il gol del vantaggio. Se Lautaro fa il Lautaro…

Quant’è importante riavere i due attaccanti titolari al meglio della loro forma?

Io credo che sia importante più per loro che per la squadra, perché noi segniamo tanto. Non abbiamo problemi di gol. Probabilmente, il lavoro che fa Taremi meriterebbe di essere coronato con il gol. Proviene da un campionato diverso, per cui non sono giuste le critiche che sta ricevendo. Anche Asllani sta facendo molto bene. La squadra, in generale, sta facendo cose molto importanti. Avevamo avuto un inciampo contro il Milan, ma poi ne abbiamo vinte 12 e pareggiate 3. Siamo sicuramente in linea con le aspettative.

C’è qualche scoria di Riyadh?

Forse contro il Bologna, che ci ha fatto correre tanto portando via anche un punto probabilmente meritato. Lì potevano esserci scorie, perché ci ha stancato sul piano fisico. Ma la squadra ha poi dimostrato di avere la testa per andare avanti.

A Praga ci sarà la possibilità di riavere Acerbi?

Lo staff medico sta lavorando al meglio e al massimo. Garanzie al momento non ce ne sono. Tutti stanno procedendo nel loro percorso di recupero, quindi appena avremo l’ok li porteremo con noi.

Com’è giocare con l’asterisco?

Non è mai bello, perché tutte le partite sono da giocare. Devo dire che in questo periodo così frenetico, però, non abbiamo neanche voglia di vedere il calendario, ma solo di concentrarsi sul campo e portare a casa i tre punti.