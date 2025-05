Farris sportivo: «L’Inter cerca la storia! Napoli ha meritato scudetto»

Massimiliano Farris si è espresso al termine di Como-Inter, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-0. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Massimiliano Farris ha così parlato a DAZN nel post-partita di Como–Inter, terminata per 0-2: «Il bello del calcio è che tra una settimana potremo andare a viverci un grande sogno. Sabato andremo a giocarci la sessantesima partita di stagione, purtroppo ciò ha fatto sì che perdessimo qualcosa nella lotta con il Napoli. Da uomini di sport, non possiamo far altro che complimentarci con la società partenopea. Hanno fatto un punto in più, per cui non si può non dire che l’abbiano meritato. Adesso, siccome sappiamo quanto è bello andarsi a giocare una finale di Champions League, vogliamo cercare di diventare Campioni d’Europa. Il percorso di quest’anno è stato sicuramente più complicato, avendo noi battuto Bayern Monaco e Barcellona, per cui vincere avrebbe un significato ancora maggiore».