Farris: «Scollamento Inter? Non era vero, ora si vede! Correa ben voluto»

Farris ha appena finito di parlare con Inter TV nel post partita dell’anticipo della quartultima giornata di Serie A contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni a caldo, dopo aver sostituito Inzaghi rimasto senza voce.



IL COMMENTO DEL VICE – Tocca a Massimiliano Farris parlare dopo Inter-Sassuolo: «Il segreto è la concentrazione che mettono questi ragazzi. Hanno ascoltato cosa ha detto il mister, il Sassuolo come l’anno scorso veniva dopo la Champions League e penso non ci possa essere più di dispendioso a livello fisico e mentale di un derby in semifinale. La squadra ha saputo gestire l’inizio, poi ha fatto bene ma li abbiamo fatti rientrare. E sono stati bravi a rientrare, perché il Sassuolo ha giocatori di assoluto valore. Poi l’abbiamo chiusa, come è giusto che fosse. Il loro centrocampo è forte, con gli inserimenti dopo il 3-0 non dico ci abbia sorpresi ma la difesa era stata molto attenta fino a quel momento. Non riguarda solo i difensori, affrontavamo una squadra forte che sa metterti in difficoltà».

BENE NELLE ROTAZIONI – Farris valuta la formazione sempre diversa: «Quando fai scelte ripagate è tutto meglio. Romelu Lukaku è mancato tanto, ma avevamo Edin Dzeko e Lautaro Martinez. E Joaquin Correa ha dato grandi spazi, anche se è quello meno concreto ha dato una grande mano è ben voluto dal gruppo. Ci ha dato fastidio che si parlasse di scollamento fra squadra, staff e società: non era vero e adesso si vede. Oggi erano fuori Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, ma sono quelli che non giocano i primi a spingere dalla panchina. Il derby? Non so cosa aspettarci, però sicuramente so cosa dobbiamo fare: grandissima attenzione e grandissima concentrazione, senza pensare al vantaggio. Sono parole banali, l’abbiamo saputo fare col Benfica ma il Milan ha valori assoluti migliori. Non si arrenderanno, non dobbiamo farci sorprendere».