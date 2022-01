Farris: «Non semplice affrontare l’Atalanta. Dybala? Soddisfatti dei nostri!»

Farris, presente al posto di Simone Inzaghi dopo Atalanta-Inter 0-0, ha analizzato la partita considerando la partita di Supercoppa italiana in settimana. Di seguito le sue parole su DAZN.

IL COMMENTO – Farris dopo Atalanta-Inter, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo provato a fare una costruzione dal basso per trovare la profondità, ma sappiamo che i loro difensori arrivano addosso e in quel caso era giusto attaccare la profondità e lo ha fatto bene Sanchez. Venivano da 120 minuti quindi abbiamo speso energie fisiche e mentali, non era semplice affrontare l’Atalanta. È stata una bella partita, c’è rammarico perché abbiamo avuto occasioni per portare a casa la partita, ma c’è grande rispetto per la prestazione dell’Atalanta. Il nostro possesso non deve mai essere sterile, abbiamo già cercato di adattarci a determinate situazioni, vedi per esempio i braccetti difensivi e la profondità degli attaccanti. Sarà dura perché sarà un percorso lungo, l’Atalanta ha dimostrato».

GLI ATTACCANTI – Farris risponde in merito a una domanda legata a Dybala: «Inzaghi al telefono con Dybala? Ho sentito le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato, Marotta, e diciamo che è un “problema” suo questo. Noi siamo soddisfatti dei nostri attaccanti».