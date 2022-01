Farris: «Non dimentichiamo i 120′ di mercoledì. Prendiamoci il punto»

Farris ha sostituito Inzaghi per commentare Atalanta-Inter nella consueta intervista del dopogara a Inter TV. Ecco come l’allenatore in seconda ha descritto il match al canale tematico ufficiale della società.

IL COMMENTO DEL VICE – Massimiliano Farris parla di Atalanta-Inter: «Abbiamo avuto il dominio del possesso palla, stranamente non sono riusciti a metterci grande pressione. Forse ci hanno aspettato, hanno avuto grande rispetto di noi cambiando modulo. Probabilmente, con qualche giocatore in meno, sono stati costretti a cambiarlo. Nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per vincerla, ma è giusto dire che su alcune occasioni Samir Handanovic ha fatto grandi parate. Buon punto, non dimentichiamo i centoventi minuti con la Juventus. Era la partita più intensa della stagione, trovare l’Atalanta oggi non era il meglio. Siamo venuti con buon piglio, ci prendiamo il punto».

PROSSIMI IMPEGNI – Farris va oltre stasera: «Abbiamo una rosa che ci permette di gestire al meglio. Siamo l’Inter, abbiamo voglia di far bene in tutte le competizioni e sicuramente non sottovaluteremo l’impegno in Coppa Italia. Non è che le puoi vincere tutte, altrimenti faremmo centoventi punti. Se non puoi vincere non devi perdere, soprattutto se stai davanti. Oltretutto su un terreno così difficile: dobbiamo conquistare l’Atalanta nell’élite della Serie A da anni. Sono riusciti a sopperire alle assenze, va dato merito alla loro prestazione. Non siamo riusciti a trovare il gol decisivo ma quantomeno non l’abbiamo subito».