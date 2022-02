Farris: «Napoli-Inter può indirizzare il campionato! Ecco perché Dimarco»

Farris ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, sfida della venticinquesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

GARA NON DECISIVA – Massimiliano Farris parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter: «Se questo è un bivio? Sicuramente è una partita importante ma mancando molti punti non sarà decisiva. Certamente può indirizzare il campionato. Dimarco è un naturale avvicendamento, D’Ambrosio ha fatto molto bene in Coppa Italia. Abbiamo tanti giocatori, molti in panchina che possono darci una mano. Osimhen? All’andata fece una grande partita Ranocchia, chiaro che è un attaccante importante del nostro campionato».