Farris: «Le condizioni di Lautaro Martinez? Valutiamo ogni giorno»

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi oggi squalificato, dà informazioni sulle condizioni di Lautaro Martinez su Dazn prima di Inter-Verona.

CONDIZIONI – Farris prima di Inter-Verona dà aggiornamenti importanti: «Abbiamo spremuto i ragazzi in una gara meravigliosa a Barcellona, avevamo bisogno di forze fresche. Bisogna vincere, nonostante la vittoria del Napoli e il fatto che non dipenda più da noi. Sicuramente servirà per capire a che punto sono gli altri ragazzi, dobbiamo fare uno step alla volta. Pensiamo ai 90′ col Verona, alla fine ci concentreremo sulla Champions. Si deciderà in base a come va la partita, dobbiamo preservare coloro che hanno speso tanto. Thuram e Dumfries sono rientrati da infortunio, hanno fatto l’impossibile, lo stesso farà Lautaro. Stabiliremo di giorno in giorno come starà, non c’è lesione. Con elongazione bisogna vedere le capacità di recupero del nostro capitano»