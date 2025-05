Farris: «Lautaro Martinez? Più no che sì. Inter, nessun rammarico in un caso!»

Massimiliano Farris si è così pronunciato nel post-partita del match vinto dall’Inter contro il Verona con il punteggio di 1-0.

IL COMMENTO – Massimiliano Farris si è espresso a Sky Sport al termine di Inter-Verona, conclusasi per 1-0. Il secondo allenatore nerazzurro ha sottolineato la bontà della prova della sua squadra: «Ho visto intensità, concentrazione, sapevamo che il Verona sarebbe arrivato qui a giocare in maniera accorta. Magari, nel secondo tempo dovevamo essere un pochino più rapidi in alcune situazioni, ma alla fine non abbiamo rischiato niente. Non parlerei di ‘squadra B’, ma di far giocare insieme ragazzi che non sono soliti farlo all’Inter. Barcellona? Da parte nostra c’è grande consapevolezza, siamo andati a casa loro per sfruttare alcune problematiche della fase difensiva dei blaugrana. Loro ci hanno costretto in alcune situazioni a schiacciarci, dovremo essere più bravi su quello. Arrivati alle semifinali, ci sentiamo di dover dare il massimo per riuscire ad andare avanti».

Farris su due diamanti di Inter e Barcellona

L’IDEA – Farris ha poi proseguito: «Lautaro Martinez? Non è una lesione, quindi un po’ di speranza c’è. Al momento è più no che sì, la sua presenza contro il Barcellona, date le sue condizioni attuali. Yamal? Abbiamo visto qualcosa di sorprendente, ha fatto delle giocate davvero da calciatore superiore. Non possiamo dire di avergli dato troppo spazio, è lui ad essere stato bravo a crearselo dove non c’era. Yamal è il futuro del calcio mondiale, sarà bello preparare delle soluzioni per provare a limitarlo».

PROSSIMA SFIDA – Farris sul Barcellona: «Il discorso è che bisogna provare a togliere il palleggio. Il Bayern Monaco ci ha pressato per tutta la partita, a San Siro, mentre nel secondo tempo dell’andata i blaugrana hanno un po’ allentato la pressione. Loro sanno difendere negli spazi, ma il fatto di applicare la difesa alta può darci delle soluzioni. La loro forza è di invadere la metà campo avversaria, creando palleggio. Se non lo faranno, potrebbero essere meno asfissianti e concedere all’Inter maggiore spazio nella gestione del pallone».

IL CAMPIONATO – Farris ha così concluso: «Purtroppo il futuro non dipende più da noi. Dobbiamo vincere tutte le restanti partite per non avere alcun rammarico. Ora ci concentreremo sulla sfida importantissima contro il Barcellona, poi dopo vedremo in che situazione ci troveremo».