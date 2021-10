Farris: «Inzaghi soddisfatto. Grande gesto di D’Ambrosio su Dumfries!»

Farris, oggi sostituto di Simone Inzaghi (squalificato), su DAZN ha commentato la partita e in particolare l’esultanza di D’Ambrosio che ha abbracciato Dumfries in occasione del gol.

SODDISFAZIONE – Farris dopo Empoli-Inter su DAZN ha commentato così la vittoria: «Dimentichi immediatamente strascichi e delusioni, vai in campo e metti giocatori che fino ad oggi hanno trovato poco spazio come D’Ambrosio, o l’ottima prestazione di Sanchez. Questa vittoria era chiaramente cercata e importantissima, c’è un aspetto che è la compattezza di questo gruppo che rimane molto solido. Brozovic è un grandissimo giocatore. Inzaghi? Non l’ho ancora visto ma sono sicuro che è contento per vari aspetti. C’era bisogno di palleggiare bene e di portare l’avversario da una parte all’altra. Fai giocare un giocatore che gioca meno e poi vedi Sanchez e Lautaro Martinez che trovano assist vincenti. A Lautaro Martinez è mancato solo il gol».

DOPO IL GOL – Farris commenta il gol di D’Ambrosio e l’esultanza con Dumfries: «Quanto è importante il gesto di Danilo dopo il gol? Fondamentale perché vai a toccare la sfera umana che è importante. D’Ambrosio è un ragazzo di una sensibilità incredibile e una colonna di questa squadra. Dumfries ancora non conosce la lingua e si ritrova travolto di polemiche assurde e in un campionato nuovo. Ha fatto tre partite in un mese e mezzo, l’abbiamo visto pochissimo perché è un titolare della sua nazionale. Il gesto di D’Ambrosio dà un bel segnale su quello che è questo gruppo».