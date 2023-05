Farris: «Inzaghi ha spinto l’Inter a non mollare. La dirigenza ci è stata vicina»

Farris, vice allenatore di Simone Inzaghi, è stato intervistato da Sky Sport 24 al termine di Inter-Sassuolo. Di seguito le sue parole.

SCELTE BELLE – Massimiliano Farris ha preso la parola nel post-partita di Inter-Sassuolo. Il vice allenatore di Simone Inzaghi ha dichiarato: «Romelu Lukaku è un ragazzo eccezionale, con cuore, simpatia, empatia anche nei confronti dei compagni. Nella prima parte della stagione è mancato molto e lui ma anche a se stesso. Lukaku, quello vero, che conoscono tutti, lo stiamo iniziando a vedere adesso. È mancato nelle rotazioni e vedete in certe partite quanto sia un fattore importante. Scegliere fra tanti giocatori è una bellissima valutazione. Questi sono i problemi che io e Inzaghi vogliamo. I compagni stessi sanno che se inizia un attaccante poi ne entra un altro. Ci sono mancati giocatori importanti per le rotazioni. Ci manca Skriniar e sembra una cosa normale. Abbiamo trovato un Darmian strepitoso. Sappiamo che i ragazzi devono crescere quindi ci vuole tempo per aspettare i Bellanova e gli Asllani però quando arriva il momento si fanno valere. Oggi era un’occasionissima da non perdere, serviva mettere un cuscinetto visto le partite importantissime che abbiamo, non solo in campionato. Poter avere un piccolo margine era fondamentale e il segnale, appena finita partita di Champions League, è stato quello. Oggi i risultati ci hanno messo la possibilità sul piatto di andare fino in fondo e lo abbiamo fatto. Secondo me c’è stato un lungo periodo in cui, anche l’anno scorso, l’Inter ha giocato bene, La squadra vivi di equilibri tattici sottili. Fino a Lukaku oggi facciamo fatica a saltare l’uomo uno contro uno. siamo costretti a portare giocatori avanti e rischiare di perdere equilibrio. In alcune partite abbiamo pagato dazio in maniera pesante».

Inter, Inzaghi primo motivatore!

GUARDARE AVANTI – Farris continua così: «Non ci sta perdere 11 gare ma abbiamo fatto un percorso che le possono mitigare. Io e Inzaghi parliamo tutti i giorni. Abbiamo attraversato momenti difficili ma il lavoro non è solo il mio ma anche di tutto lo staff. Auslio ci prende in giro quando, dicendo che dalla stanza esce il fumo. Inzaghi è stato quello che ha spinto tutti a non mollare. Ci siamo dato una mano l’uno con l’altro. Ad esempio, dopo il pareggio con la Salernitana, dopo una partita strameritata siamo usciti da lì mogi con orecchie basse. Lì Inzaghi è partito guardando avanti. La stessa cosa è successa col girone di Champion League in cui ci davano tutti per spacciati. Facciamo una cena in cui ci siamo detti che potevamo farcela e da lì, probabilmente, è partita la corsa europea. È normale sentirsi in discussione quando si è una grande squadra. Ma i dirigenti ci sono stati vicini e hanno cercato di assopire rumors. La società ci è stata vicina ma l’unica cosa che ci può aiutare sono i risultati. Nell’ultimo periodo stiamo facendo cose straordinarie. Purtroppo manca ancora il passo più importante. Cos’è cambiato? Tutto sommato abbiamo sempre giocato così: avvolgi con gli esterni e inserisci con le mezze ali. I nostri attaccanti hanno rimesso i numeri naturali nelle loro qualità. Semplicemente mancavano i gol. Alcune cose non si possono spiegare e purtroppo noi andiamo dietro a queste situazioni».