Farris: «Inter, vogliamo vivere un sogno! Orgoglioso di questa squadra»

Farris, questa sera sostituto di Simone Inzaghi squalificato per l’ultima di campionato, in un’intervista realizzata su Inter TV ha parlato di Como-Inter 0-2 e in particolare la stagione.

NONOSTANTE TUTTO – Massimiliano Farris dopo Como-Inter ha parlato così: «Questa partita dimostra la grande mentalità di questa squadra, sapevamo domenica scorsa che le cose si erano complicate. Resta un grandissimo orgoglio per questa stagione. È un percorso che abbiamo già fatto, siamo arrivati a un passo dal sogno che vogliamo vivere a pieno insieme ai nostri tifosi. Palle inattive? I ragazzi li abbiamo un po’ stressati, ma quando raccogli così tanto mi sento di dire che sulle palle inattive siamo diventati micidiali. È un’arma che ci porteremo sicuramente dietro. Finale? È un percorso che abbiamo già fatto, siamo arrivati a un passo. Vogliamo vivere il sogno e farlo vivere ai nostri tifosi, che ci hanno mostrato un grande attaccamento. Ci seguiranno a Monaco, chi non sarà là fisicamente lo sarà col cuore. Coltiviamo il sogno».