Farris: «Inter, vincere per continuare a sperare! Oggi fondamentale»

Dopo il Napoli tocca all’Inter scendere in campo nella trentacinquesima giornata di Serie A. Ecco le parole di Massimiliano Farris a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Verona.

RESTARE AGGANCIATI – In attesa di assistere al ritorno della semifinale di Champions League, San Siro si scalda per Inter-Verona. Sul match Massimiliano Farris dichiara a Sky Sport: «Cosa cambia per l’Inter dopo la vittoria del Napoli? Cambia che dobbiamo vincere per tornare a tre punti altrimenti non possiamo continuare a sperare. Non dipende più da noi, però quello che può dipendere da noi è rimanere agganciati e quindi fare la partita di oggi che è importante vincere». Queste le dichiarazioni di Farris, vice dell’allenatore Simone Inzaghi quest’oggi assente. Il mister piacentino, infatti, è costretto a saltare Inter-Verona per via della squalifica legata all’Inchiesta Curve. Come lui anche Hakan Calhanoglu.

Farris nel pre-partita di Inter-Verona

A CACCIA DI RISPOSTE – Massimiliano Farris continua: «In questo periodo abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali, quindi la scelta era di non mettere a rischio i giocatori che hanno dato tantissimo nella partita di Barcellona. D’altra parte, ci aspettiamo risposte importanti dai ragazzi che andranno in campo. Siamo sicuri che ne sono consapevoli anche loro e quindi ci aspettiamo un’ottima prestazione».