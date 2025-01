Farris: «Inter ha stancato l’Empoli per concretizzare nel secondo tempo!»

Massimilano Farris ha parlato al termine di Inter-Empoli, match vinto dai nerazzurri per 3-1. A segno Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Massimiliano Farris si è così espresso a InterTV nel post-partita di Inter-Empoli 3-1: «La squadra ha fatto una gara matura, intelligente. In questo momento in cui giochiamo tanto, è stato importante usare queste caratteristiche. Tutto il lavoro del primo tempo ha stancato i centrocampisti dell’Empoli, così che nella seconda frazione abbiamo potuto concretizzare grazie ai calciatori che ne hanno le doti. Abbiamo cercato di impedire le ripartenze degli avversari, alzando i giri del motore. Lautaro Martinez è tornato a fare quello che sa fare molto bene, ma non bisogna dimenticare che si tratta di un calciatore che partecipa sempre alla fase difensiva. Vero che i gol sono mancati nella prima parte della stagione, ma i suoi gol alla fine non mancheranno mai. Oltre a questo, è stato bravissimo a mostrarsi sempre pronto ad aiutare i compagni».

Farris sull’approccio visto in Inter-Empoli

LE DICHIARAZIONI – Farris si è poi soffermato sull’atteggiamento dell’Inter contro l’Empoli: «L’approccio non dev’essere sempre arrembante. Nel primo tempo abbiamo cercato di non perdere equilibrio, dato che gli avversari si chiudevano per poter ripartire. Poi siamo stati bravi a gestire il secondo tempo come avevamo previsto».