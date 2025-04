Farris: «Inter, pagata condizione fisica e mentale: ora ripartiamo!»

Farris dopo Parma-Inter terminata sul punteggio di 2-2, in un’intervista rilasciata a Inter TV ha provato a dare una spiegazione riguardo il calo evidente nel secondo tempo.

RIPARTIRE – Massimiliano Farris analizza il pareggio del Parma in rimonta sull’Inter e richiama l’attenzione di tutta la squadra: «Stiamo pagando qualcosa dal punto di vista fisico e mentale, la squadra aveva avuto la possibilità di portarsi sul 2-0, dovevamo evitare di dare al Parma la scintilla per riaprire la gara. La squadra poi è risalita, ha provato a cercare la vittoria. È chiaro che contro una squadra come il Parma ti esponi, ma restiamo comunque padroni del nostro futuro. I ragazzi erano molto delusi a fine secondo tempo tempo, avevamo giocatori che non erano al meglio e non possiamo permetterci delle ricadute. Ora dobbiamo cercare di ripartire subito. Il calo naturale non ci doveva essere, abbiamo giocato contro squadre molto fisiche, in questo momento le energie non sono al 100% e si rischia di pagare qualcosa».