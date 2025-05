Farris: «Inter, grande stagione! Lautaro Martinez e Pavard, le condizioni»

Conferenza per Farris al termine di Inter-Verona, dove ha rimpiazzato come allenatore lo squalificato Inzaghi. Queste le sue risposte ai giornalisti presenti in sala stampa al Meazza.

CONFERENZA STAMPA FARRIS POST PARTITA INTER-VERONA

Un insegnamento da Barcellona-Inter?

Che sono forti. Ma lo sapevamo, l’avevamo preparato. Si chiedeva se potessimo limitare un po’ di più Yamal: sapevamo della forza del giocatore, ha fatto una partita straordinaria lui ma gli si poteva togliere qualche metro. C’è la partita di ritorno e grande orgoglio per essere arrivati in semifinale di Champions League. Sarà difficilissimo, ma vogliamo regalare altre soddisfazioni a noi e alla nostra gente.

Rispetto al Napoli, l’Inter ha capito troppo tardi che doveva tenere più spesso la porta inviolata?

Probabilmente in qualche situazione potevamo difendere meglio. Magari anche noi, come staff, non siamo stati attenti in situazioni dove potevamo difendere meglio. Ma è chiaro che, se siamo arrivati in semifinale di Champions League e a tre giornate dalla fine a giocarci lo scudetto, non siamo padroni del nostro destino ma abbiamo fatto bene.

Come stanno Lautaro Martinez e Pavard?

Sono tutti e due a rischio. Lautaro Martinez non si è allenato, anche se non c’è lesione: oggi sarebbe più no che sì. Pavard viene da una brutta distorsione, anche lui ha dato disponibilità per provarci. Sono cose che decideremo prima del riscaldamento.

Farris, come avete deciso dieci cambi su undici di formazione?

L’idea era dare riposo a chi aveva speso più energie, è chiaro che il dispendio in questa stagione è stato tantissimo. Non riguarda solo il Barcellona: l’avevamo fatto col Bayern Monaco e nella prima fase contro Manchester City e Arsenal. Stasera serviva un’iniezione di fiducia per chi ci aveva dato una mano giocando meno, hanno dato una grande risposta e sappiamo che se qualcuno di loro sarà chiamato in causa martedì ci darà una mano.

Quanto credete ancora a vincere? Cosa pensa delle parole di Conte?

Le dichiarazioni degli altri non le commento. A oggi non dipende più da noi la vittoria del campionato, l’obiettivo è vincere le partite che mancano da qui alla fine per non avere nessun rammarico. Se il Napoli vincerà bisognerà fare loro i complimenti, altrimenti bisognerà essere pronti.

Come rispondete a chi dice che senza vittorie la stagione dell’Inter sarebbe negativa?

Il nostro discorso è semplicemente di aver fatto una grande stagione. Il desiderio, la volontà e il sogno è coronarla vincendo qualche titolo. La situazione di ora dice, per assurdo, che abbiamo più possibilità in Champions League pur affrontando il Barcellona. Abbiamo dimostrato di essere lì, con voglia, e vogliamo farlo anche martedì.