Farris: «Inter-Empoli prova matura! Giocare con l’asterisco non semplice»

Farris, vice di Simone Inzaghi e sostituto del tecnico in Inter-Empoli perché squalificato, dopo la partita vinta a San Siro ha analizzato la sfida anche in un’intervista realizzata a Rai Radio 1.

IL COMMENTO – Massimiliano Farris dopo Inter-Empoli ha commentato così la partita: «Abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali contro il Bologna, però la squadra ha recuperato. Oggi ha fatto una prova matura, nel primo tempo forse siamo stati leggermente un po’ lenti nella prima parte della manovra, ma nel secondo tempo la squadra si è distesa. Gol di Lautaro Martinez e Thuram, stanno funzionando le cose. Giocare con l’asterisco non è semplice, perché poi viene dato per scontato: potenzialmente l’Inter potrebbe vincerle, poi però le devi giocare. Tutti i ragazzi devono dare un contributo perché se nell’idea ci può stare un undici ideale, poi non possono giocare tutti loro perché abbiamo visto che ci sono dei problemi di brillantezza e di infortuni. Quindi tutti quelli che ci possono dare una mano devono essere pronti per darci una mano, come successo anche in questa partita».