Farris: «Inter, contro l’Empoli una chance. Asllani? Non male col Bologna!»

Inter-Empoli conclude la ventunesima giornata di Serie A. Prima che le due squadre scendano in campo Massimiliano Farris, che questa sera sostituirà lo squalificato Simone Inzaghi, spiega le sue sensazioni sul momento e sulla partita.

ASTERISCO – Intervistato da Dazn nel pre-partita di Inter-Empoli, Massimiliano Farris dichiara: «Giocare con l’asterisco non è facile, soprattutto all’esterno, non nello spogliatoio. Si parla di “virtualmente”, “potenzialmente”, e invece il Napoli è lì su e stasera c’è l’occasione per prendere veramente tre punti e solo il campo te la può dare. Che sensazioni ci sono dopo il pareggio contro il Bologna? Tu studi e prepari qualcosa, anche se il tempo non è tantissimo, però ci aspettiamo una squadra abituata a fare pressioni alte, quindi dovremmo essere pronti a costruire sotto pressione. I ragazzi sono pronti».

Farris nel pre-partita di Inter-Empoli

OTTIMO PUNTO – Massimiliano Farris prosegue: «Il pari di Bologna può anche lasciare l’amaro in bocca, però la squadra ha fatto davvero un’ottima prestazione. Abbiamo valori fisici importanti, venivamo dalle energie spese in Supercoppa e a Venezia. Quindi comunque è un ottimo punto, anche se dispiace di non essere riusciti ad agganciare la vetta. Sappiamo benissimo che stasera avremo un’altra occasione».

FIDUCIA – Massimiliano Farris conclude: «Sappiamo benissimo che vestire la maglia dell’Inter non è semplice ma Kristjan Asllani dà veramente tutto. Aveva fatto un’ottima prestazione a Venezia, la prestazione contro il Bologna non è stata assolutamente negativa. Quindi siamo tranquilli. Per quanto riguarda Mehdi Taremi, siamo assolutamente convinti che ci darà l’apporto anche in termini di gol, fermo restando che in camp è un giocatore utilissimo che sa come muoversi. Stasera spero di poter dar eil meglio perchè mi sento addosso questa grande responsabilità».