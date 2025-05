Farris: «Dobbiamo essere pronti anche inseguendo! Risposte avute»

C’è Farris a sostituire Inzaghi non solo in panchina per Inter-Verona, ma anche nelle dichiarazioni. Lo ha fatto pure a Inter TV, nel post partita del vittorioso 1-0.

IL COMMENTO DEL VICE – Tre punti per Massimiliano Farris in Inter-Verona, da “sostituto” di Simone Inzaghi: «Purtroppo quello che ci è successo nelle ultime settimane ha fatto sì che la palla sia passata nelle mani del Napoli. Il nostro obiettivo era questo: fare una partita seria e intensa. Abbiamo rischiato poco, quasi niente, la squadra ha saputo palleggiare per eludere la pressione. Non dipende più da noi, ma se il Napoli lascerà qualcosa dovremo essere pronti. Risposte avute? Quelle che ci aspettavamo, di grande serietà e concentrazione dall’inizio. Non c’è stata solo la gara col Barcellona, venivamo dalla semifinale di Coppa Italia e da gare di campionato molto tese e nervose. Era giusto far riposare qualche giocatore, adesso testa a martedì».

Farris e Inzaghi cambiano, l’Inter vince col Verona

MESSAGGIO MANDATO – Farris vuole mantenere alto il morale della squadra, nonostante il distacco in classifica a tre giornate dalla fine: «Non credo che il Napoli avesse bisogno di una risposta, sta facendo il suo percorso come noi il nostro. Dobbiamo vincere le ultime tre, poi se loro sbaglieranno qualcosa bisognerà essere lì. La certezza è che, siccome non è la prima volta ma è già successo quest’anno contro il Bayern Monaco e l’Arsenal, l’Inter c’è e vuole giocarsela a questi livelli. Magari contro pronostico abbiamo retto e fatto un’ottima partita a Barcellona, adesso c’è il ritorno».