Farris: «Critiche? Non abbiamo il tempo! Complimenti ad Asllani»

Farris, dopo il triplice fischio di Inter-Empoli (3-1), partita andata in scena alle ore 20.45 a San Siro e valevole per la ventunesima giornata di Serie A, ha parlato a DAZN. Di seguito quanto dichiarato dal vice di Inzaghi, oggi assente per squalifica

TRANQUILLITÀ – Massimiliano Farris ha parlato così al termine di Inter-Empoli: «Che corde ho toccato a fine primo tempo? Più che toccare le corde ho cercato di tranquillizzare i ragazzi. L’Empoli ce lo aspettavamo leggermente più aggressivo, hanno messo un bel muro lì davanti e nel primo tempo è stato un po’ un lavoro ai fianchi. Poi abbiamo mosso la palla velocemente e siamo andati in vantaggio con il nostro bomber che è tornato a fare quello che sa fare meglio».

POCO TEMPO, TANTO LAVORO – Farris prosegue replicando alle tante critiche piovute sull’Inter ultimamente: «Se ci tocca il fatto che sembra che solo l’Inter abbia qualcosa da perdere? Sinceramente non abbiamo neanche il tempo di pensare a certe cose perché giochiamo sempre. Abbiamo fatto un percorso dal derby di andata di campionato facendo 12 vittorie, 55 gol, siamo in corsa per passare il girone di Champions League senza fare un ulteriore turno e quindi Praga sarà fondamentale, abbiamo passato il turno in Coppa Italia. Poi quello che dicono gli altri non ci riguarda, ciò che conta è recuperare quei giocatori che abbiamo fuori e che fanno la differenza».

Farris chiude complimentandosi pubblicamente con Kristjan Asllani: «San Siro è uno stadio tosto e come staff ci teniamo a fare i complimenti ad Asllani che ha fatto una partita di spessore. Taremi? Numericamente mancano i suoi gol ma noi vediamo anche i suoi movimenti, quanto aiuta la squadra, è generoso e corre tantissimo. Ora avrebbe bisogno del gol svolta, sarebbe bello per lui a San Siro ma noi abbiamo grande fiducia e sappiamo che ci aiuterà».