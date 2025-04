Farris categorico: «Cambi non decisivi. Inter, calo fisico e mentale»

Massimiliano Farris si è così pronunciato al termine di Parma-Inter, match di Serie A terminato con il punteggio di 2-2.

IL COMMENTO – Massimiliano Farris ha parlato a DAZN nel post-partita di Parma-Inter, sfida conclusasi con il punteggio di 2-2: «Dovremo analizzare la partita con i ragazzi. Nel primo tempo, nella due situazioni in cui abbiamo allentato l’attenzione abbiamo rischiato. Nel secondo c’è stato un calo: venivamo da un derby, da tantissimi impegni, non sempre si riesce a trovare quello spirito che serve per ottenere il risultato. Chiaro che siamo delusi, ma la squadra non ha trovato quelle energie fisiche e mentali per evitare che gli avversari pareggiassero. Poi ci abbiamo provato, lasciando al Parma una sola ripartenza dopo il 2-2. Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi».

Farris sui prossimi impegni dell’Inter

LO SCENARIO – Farris ha poi proseguito: «Futuro? Prepariamo partita per partita, poi è chiaro che ci siano dei problemi legati alle condizioni fisiche dei calciatori. Si cerca di salvaguardare i calciatori, perché evitare infortuni è molto importante. La squadra sembrava in assoluto controllo: non sono stati i cambi a modificare la partita, il Parma ha dei calciatori offensivi importanti. Abbiamo pagato qualcosa negli inizi di secondo tempo, per questo avevamo dato l’input mentale di non perdere l’attenzione. Nei primi 10 minuti, non è successo nulla. Avremmo poi dovuto essere più bravi a contenere la sfuriata del Parma».

LA CONVINZIONE – Farris ha così concluso: «Restiamo padroni del nostro destino. Ora ci focalizzeremo partita per partita, estraniandoci dalle situazioni esterne. Quando ci sono tante partite, minimo un sacchettino di ghiaccio ci vuole. Ma per Bastoni non sembra nulla di preoccupante. Noi archiviamo questo pareggio, con un pizzico di delusione ma anche con fiducia verso il futuro. Ora testa al futuro, ci siamo meritati di giocare contro il Bayern Monaco, con il quale cercheremo di fare il massimo».